Из-за песчаной бури в Индии умерло больше 80 людей

Издательство India Today сообщило новости о пострадавших от песчаной бури жителей Индии. На данный момент зарегистрировано уже 80 человек, которые умерли в последствии этого природного явления.

Накануне Индию накрыла песчаная буря, которая принесла очень много ущерба и забрала жизни многих индусов. Это стихийное бедствие больше всего сказалось на штате Уттар-Прадеш. В этом районе от песчаной бури умерло больше 50 людей, а еще 38 были госпитализированы из-за ранений, полученных от буйного поведения природы. Кроме того, пострадавшие есть и в штате Раджастан, в котором из-за бури за день смерть забрала 32 человека. Из-за природного бедствия жители Индии получили очень много ущерба. Ветер был настолько сильным, что вырывал деревья и валил электрические столбы, в результате чего было разрушено много домов.

Нарендра Моди, который на сегодняшний день занимает пост премьер-министра Индии, поручил властям оказать материальную и моральную помощь семьям погибших и людям, которые остались без дома. Он же, в свою очередь выразил свои соболезнования родственникам погибших от бури людей.

На данный момент администрации пострадавших штатов оценивают ущерб от песчаной бури.