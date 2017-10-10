В Сирии потерпел крушение российский истребитель Су-30СМ. Об этом поступило официальное заявление от представителей Министерства обороны России.

Стало известно об авиакатастрофе с российским истребителем, которая ознаменовала утро в Сирии. Как сообщает официальный источник в Министерстве обороны Российской Федерации, самолет потерпел крушение при взлете с аэродрома Хмеймим. В ходе инцидента оказалось два смертельно пострадавших. Это были два летчика, управлявших воздушным судном. Известна личность одного из них. Это был командир экипажа, майор Альберт Давидян.

Пока что в Минобороны не предоставили точных данных о том, по какой причине произошел инцидент. Предположительно, в двигатель Су-30СМ попала птица. Сотрудники структуры подчеркивают, что огнестрельного залпа перед крушением не было. Российский истребитель упал в акваторию Средиземного моря.