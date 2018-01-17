В Волгоградской области взрыв газа выбил стекла пятиэтажки

3 мая в городе Фролово квартира пятиэтажного жилого здания пострадала от сильного взрыва газа. Так рассказали представители служб спасения по Волгоградской области.

Хлопок произошел на четвертом этаже. Он выбил несколько окон, однако не повредил несущие стены дома. Жертв среди людей также не оказалось. Более того, сотрудники экстренной службы не сочли необходимым выводить жильцов.

Сотрудники городской администрации добавили, что эпицентром хлопка стала однокомнатная квартира, в которой живет пожилая женщина. Она шокирована инцидентом, однако травм не получила. Медики подстраховались и на время разместили её в стационаре больницы для наблюдения. Помещения существенно не повредились, поэтому старушка не нуждается в новом жилье. Пока власти ищут родственников пострадавшей. Предположительная причина взрыва - утечка газа из-за неисправного шланга.