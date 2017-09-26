30 человек травмировались из-за взрыва на севере Лондона

2 мая порядка 30 человек получили повреждения из-за сильного взрыва в северной части Лондона. Об этом сообщает издание The Sun.

По информации британских журналистов, инцидент произошел в районе Стэмфорд Хилл. Огромное скопление людей собралось здесь под эгидой еврейского праздника Лаг ба-Омер. Сотни человек окружили большой костер, который по неизвестным причинам взорвался.

Лондонские бригады "скорой помощи" при поддержке еврейской волонтерской службы медпомощи Hatzola прибыли в Стэмфод Хилл для помощи пострадавшим. Представители организаций утверждают, что приняли нескольких пациентов с ожогами. В то же время еврейское издание Yeshiva World отмечает, что в результате пламенной вспышки обожглись около десятка человек. Остальные получили повреждения во время панического бегства в толпе. Подробности о состоянии пострадавших ранним утром четверга ещё известны не были.