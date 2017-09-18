"Бомба": Жителей Воронежа испугала пустая дорожная сумка на остановке

Жители Воронежа оказались напуганы подозрительной сумкой, которую заметили неподалеку от остановки "Работница". Отмечается, что инцидент произошел в среду, 2 мая, на место ЧП сразу же прибыли спецслужбы.

Как стало известно, в Воронеже около остановки общественного транспорта "Работница" нашли странную сумку и, опасаясь, что внутри может быть взрывчатка, сразу же позвонили в полицию. Инцидент произошел примерно в 18:00 по местному времени, через несколько минут остановка уже была оцеплена и на месте работали сотрудники спецслужб.

Как оказалось, напугавшая жителей дорожная сумка оказалась абсолютно пустой. Правоохранители предположили, что ее просто кто-то забыл или почему-то решил выкинуть на остановке. На всякий случай сумку отправили на экспертизу и сняли оцепление около остановки "Работница".