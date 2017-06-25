Власти Белгорода выписали ТЦ "Славянский" штраф за пожароопасную лавку с пончиками

В Белгороде руководство торгового центра "Славянский" наказали штрафом за нарушения противопожарных стандартов. Об этом уведомила пресс-служба регионального МЧС.

16 апреля инспекторы провели в здании проверку. По её результату специалисты указали начальству на ряд различных нарушений. Среди прочего, они обратили внимание на торговую лавку по продаже починков, которая перекрывала один из пожарных выходов.

Согласно акту, министерство предписало руководству "Славянского" оперативно исправить недочеты в работе торгового центра в установленные сроки. Кроме того, глава предприятия оштрафован на 20 000 рублей.