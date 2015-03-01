Московский кот атаковал дипломата из посольства Китая

2 мая в столице России бродячий кот ранил представителя китайского посольства. Оперативную информацию об этом происшествии распространил телеканал РЕН-ТВ.

Журналисты выяснили, что московское животное атаковало дипломата из Китая на улице Дружбы. В результате нападения сотрудник получил повреждение руки. Сопровождавший пострадавшего переводчик оперативно вызвал к месту инцидента бригаду "скорой помощи".

Пока СМИ не располагают более подробной информацией о судьбе китайца его обидчика.