Под Ростовом вор устроил на пляже торговлю ворованными вещами

В Ростовской области 44-летний мужчина обворовывал частные дома и прятал все награбленное неподалеку от пляжа, после чего продавал чужие вещи ничего не подозревающим отдыхающим. Его удалось задержать правоохранителям, они обнаружили у него дома награбленные вещи и передали законным владельцам.

Как стало известно, в Ростовской области 44-летний мужчина поздним вечером перелазил через заборы частных домов, высматривал, что можно украсть, после чего все награбленное складывал на тележку и увозил через калитку. Из восьми домов он вынес различные строительные материалы, спальные мешки, туристические палатки и даже резиновую лодку.

Украденные вещи он предпочитал прятать неподалеку от пляжа для того, чтобы потом быстро сбывать их отдыхающим. За этим занятием и застали его правоохранители, которым поступило около 8 заявлений о краже.

Они задержали подозреваемого и провели обыск у него дома, где нашли остальные украденные вещи и передали их законным владельцам. По факту совершенного преступления открыли уголовное дело, ведется расследование, решается вопрос о передаче материалов в суд.