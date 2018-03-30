У дочери экс-полковника ГРУ появился фейк в Twitter

По данным полученным журналистами от племянницы бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, у Юлии Скрипаль появился фейк в Twitter.

Недавно в городе Солсбери, что расположен в Англии были отравлены Сергей Скрипаль со своей дочерью Юлией. При этом пострадал еще один полицейский. Власти Британии предъявили обвинения в случившемся Российской Федерации, однако представители России сами вызвались помочь в расследовании и опровергли все обвинения по этому поводу.

Газета «Московский комсомолец» опубликовала статью про письмо Виктории Скрипаль, которое было адресовано ее двоюродной сестре Юлии. Письмо было выложено в Twitter и оно было открытым, так что его могли прочитать все. Позже девушка объяснила, почему не смогла написать Юлии в личную переписку. По словам Виктории, на странице Юлии находится фейк, который уходит от вопросов, ответы на которые знает только Юля. Этот фейк сразу же ссылается на последствия отравления и не отвечает на заданный вопрос. Так же Виктория рассказала о своих странных предчувствиях на счет того, что никто не хочет показывать ей фото или видео с Юлией и Сергеем. Никто не хочет предоставлять ей хоть какие-то сведения на счет состояния ее родственников и это все при том, что у Виктории есть доверенность от матери Сергея Скрипаля, так что она имеет полное право на то, чтобы узнать что же все-таки произошло с ее родными и в каком состоянии они сейчас находятся.

По словам Виктории, у девушки создалось такое впечатление, будто Юлии просто запрещают с ней общаться. В ее последнем разговоре с девушкой, Юля говорила о том, что даже если Виктория к ним приедет, ее к ним не пустят. Девушка уверена, что ее двоюродная сестра говорила это либо под влиянием кого-то еще, либо из соображений безопасности Виктории.