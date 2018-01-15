В Волгодонске прокуроры-браконьеры избили полицейского во время операции "Путина"

В Ростовской области трех прокуроров из города Волгодонск подозревают в избиении полицейского, действовавшего в рамках операции "Путина-2018". Об этом пишут региональные СМИ со ссылкой на инсайдера в МВД.

По данным источника, инцидент произошел 28 апреля. Старший лейтенант Евгений Кожевников вместе с капитаном Пупковым проводили операцию "Путина-2018", призванную искать и наказывать браконьеров. 44-летний старлей выявил мужчину, который выплыл на Цимлянское водохранилище и начал проверять поставленные ранее сети. Позже выяснилось, что им был Иван Турченко - экс-сотрудник полиции и супруг представителя городской прокуратуры Марины Турченко.

Полицейский снял на видеокамеру действия нарушителя, а затем незаконно пойманную рыбу и самого подозреваемого. Вскоре к нему подобрались трое мужчин. Они окружили Евгения Кожевникова и заслепили фонарями. При попытке показать удостоверение, старший лейтенант был свален на землю, избит и ограблен. Подозреваемые отняли у него документ, казенную видеокамеру и телефон. Пострадавший оперативно позвонил в дежурную часть полиции и рассказал о произошедшем в Жуковской балке.

Наряд отправился на место инцидента и вскоре задержал Александра Савина, старшего помощника прокурора города, Бориса Чугунова, помощника прокурора, его коллегу Павла Устюгова, а также вышеупомянутого Ивана Турченко, который был уволен с поста участкового за служебный проступок. Задержанные заявили, что Ивана Турченко не знают и просто жарили шашлыки на берегу. К Евгению Кожевникову и Турченко они подошли, услышав подозрительный шум. Полицейские пытались отыскать видеокамеру, однако в этом успеха не добились даже водолазы.

Правоохранители считают, что подозреваемых нужно привлечь к ответственности по фактам рыбного браконьерства, грабежа и насилия против стража порядка. Евгений Кожевников засвидетельствовал побои путем судебно-медицинской экспертизы. Однако ни одного уголовного дела пока так и не возбуждено. Источник утверждает, что прокуратура во главе с Николаем Вихтинским своих сотрудников перед законом активно защищает.