Четырех сотрудников полиции избили при задержании пьяного водителя

Правоохранительные органы сообщили о том, что четверо сотрудников дорожной полиции пострадали при выполнении своих обязанностей, когда проводили задержание автомобиля, в котором находился пьяный водитель.

Произошло это вечером 1 мая на перекрестке Самарской и Ленинградской улиц. Сотрудники правоохранительных орган выполняли свою работу и оформляли акт о нарушении правил дорожного движения водителем, который был в состоянии алкогольного опьянения.

Однако завершить свою работу полиции помешали друзья и родственники задержанного, которые напали на представителей органов правопорядка. В последствиях этого четверо полисменов были доставлены в ближайшую больницу.

На данный момент известно, что полиция задержала двоих злоумышленников. Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование, чтобы доказать их причастность к данному преступлению.