В Омске малолетние "руферы" прогуливались вдоль балконов

В Омске местная жительница сообщила о том, что заметила на балконе одного из домов малолетних "руферов". Она написала в соцсети, что дети вылезли за балкон и прогуливались на опасной высоте, а также никаких не реагировали на требования прохожих залезть обратно.

Буквально недавно в одном из городских пабликов Омска местная жительница опубликовала снимок, на котором запечатлела маленьких детей за балконом. Выяснилось, что как только их мать ушла на работу, "руферы" тут же поспешили рискнуть жизнью и перелезли через балкон на улицу. Перепуганная женщина начала кричать им, чтоб они вернулись в квартиру, однако дети не слушали ее и продолжали расхаживать вдоль балкона. Она засняла все произошедшее на камеру своего телефона и отметила, что скоро пойдет жаловаться родителям этих детей.

В социальных сетях несколько раз назвали ситуацию ужасной, а женщине посоветовали в следующий раз не снимать и писать об этом в соцсетях, а сразу же бежать к родителям или в полицию. Позднее жительница Омска дополнила свою запись и отметила, что отнесла фото в полицию и теперь по факту произошедшего будет проведена проверка.