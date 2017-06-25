В Саратове мужчина после ссоры с тещей сжег ее Ford Focus в гараже

В Ершовском районе Саратовской области мужчина в очередной раз поругался с тещей и пошел на крайние меры. Разозлившись, он облил бензином и поджег автомобиль своей тещи. Отмечается, что в момент инцидента Ford Focus находился в гараже, огонь полностью уничтожил салон иномарки.

Как стало известно, 30 апреля в полицию позвонила 65-летняя женщина и сообщила о том, что после ссоры ее 40-летний зять вытолкнул пенсионерку из гаража и от злости начал поливать бензином Ford Focus, после чего поджег его. Она отметила, что иномарка принадлежит ей и огонь полностью уничтожил весь салон автомобиля.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, ведется расследование. По предварительным данным, общая сумма материального ущерба составляет более 400 тысяч рублей. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение в отношении злоумышленника.