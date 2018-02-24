В Мурманске пенсионер перепутал педали и въехал в супермаркет "Мегастрой"

В Мурманске пенсионер перепутал педали и влетел на своем автомобиле прямо в стеклянную витрину магазина "Мегастрой". Отмечается, что пенсионер даже не сразу остановился, он еще немного поколесил по магазину.

Как стало известно, в среду, 2 мая, в Мурманске произошло довольно странное ЧП при участии легкового автомобиля. Пенсионер вместе со своей семьей на полной скорости влетел в стеклянную витрину строительного магазина "Мегастрой". Он даже сначала не понял, что произошло, потому не затормозил и немного прокатился по супермаркету и снес тележки для покупателей.

Позднее он рассказал правоохранителям, что просто перепутал газ с тормозом и въехал в витрину. По факту произошедшего ведется проверка и выясняются все обстоятельства случившегося.