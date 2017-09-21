Неподалеку от Чернобыльской АЭС пограничники схватили трех сталкеров

1 апреля правоохранители Украины поймали трех сталкеров в зоне отчуждения поблизости от Чернобыльской АЭС. Так в среду пишет пресс-служба Госпогранслужбы.

Военнослужащие пограничной части "Иванков" вместе с сотрудниками полиции наткнулись на нарушителей неподалеку от Карпиловки Иванковского района. Два украинца и один гражданин России пытались пройти вглубь запрещенной территории с целью экстремального туризма.

Представители власти Украины схватили туристов и привлекли к административной ответственности за нарушение требований режима радиационной безопасности в зоне, которая пострадала после радиоактивного облучения. Теперь им придется выплатить штрафы.