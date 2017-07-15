В Великобритании мусорщики нашли кость, вероятно, Папы Римского Клименту I

Компания по переработке мусора Enviro Waste обнаружили среди отходов фрагмент кости, который может принадлежать Папе Римскому Клименту I. Об этой находке 1 мая написало издание Times.

Сотрудники предприятия нашли на своём складе флакон из красного стекла с золотым ободком. Он был запечатан сургучом, гласящем, что внутри хранится часть останков Великого понтифика Святого Климента. К сожалению, предмет был найден после уборки многих зданий, и представители Еnviro Waste не могут назвать точное место, где артефакт попал к мусору.

По словам руководителя организации Джеймса Рубина, все мусорщики были очень удивлены. Даже в столь специфической сфере деятельности никак не ожидаешь найти кость Папы Римского, объявленного святым.

А вот профессор истории из Оксфордского университета Дайармейд Маккалох к открытию относится весьма скептически. Он предполагает, что внутри сосуда хранится кусочек кости неизвестного раннего христианина 2-6 века, которую первый владелец выдавал за мощи святого. Позднее реликвию привезли в Лондон во времена Наполеона в качестве сувенира. Она также могла попасть в страну, как трофей Первой или Второй мировой войны.