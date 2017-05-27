В Кирове две двухлетние сестры рухнули на клумбу из окна на 9 этаже

В Кирове две двухлетние девочки впали из окна на 9 этаже. В настоящий момент сестры-близняшки находятся в реанимации.

Как стало известно, в Кирове в среду, 2 мая, произошло страшное происшествие, в результате которого пострадали две двухлетние девочки.

По некоторым данным, мать покормила малышек и оставила их одних на кухне возле открытого окна. Любопытство взяло верх, девочки вылезли на подоконник, однако не удержались и рухнули вниз прямо с 9 этажа.

Они упали на клумбу около дома, которую жильцы успели очистить от стекол разбитых бутылок накануне, 1 мая. Девочкам удалось выжить, они получили травмы и были доставлены в больницу в отделение реанимации.

По факту произошедшего ведется проверка, следователи выясняют, почему мать оставила двухлетних дочерей одних на длительное время рядом с открытым окном.