В Подмосковье СК намерен проверить нападения мастифа на 5-летнюю девочку

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил ходатайствовать перед прокуратурой о передаче следователям дела по факту нападения мастифа на ребенка. Так 2 мая уведомила представитель СК Светлана Петренко.

Накануне в региональных СМИ появилась информация об инциденте в Ленинском районе. По предварительным данным, 30 апреля 5-летняя девочка попыталась погладить и обнять соседскую собаку. Однако мастиф не разделил радушия и набросился на неё. В итоге малышку госпитализировали с множеством укусов.

На происшествие обратил внимание Александр Бастрыкин, который решил перевести дело в юрисдикцию СК. В случае удовлетворения ходатайства, он поручил внимательно расследовать обстоятельства атаки. По словам Светланы Петренко, дети страдают от агрессивного поведения псов уже не впервые. Следственный комитет всегда интересуется преступлениями против несовершеннолетних, требующих повышенного внимания. При этом сотрудники ведомства проверяют не только факты происшествия, но и причастность к ним отдельных лиц, чья халатность приводит к жертвам среди детей.