Навыки единоборств спасли жителя Дагестана от агрессивных собак

Житель Дагестана эффектно применил навыки спортивных единоборств и защитил себя от пары агрессивных собак. Такое видео получило широкое внимание социальных сетей.

Герой происшествия стоял спиной к двум крупным животным, которые активно лаяли на него. Мужчина резко повернулся, что и спровоцировало атаку одного из псов. Однако человек оказал активное сопротивление, уверенно отвешивая пинки и удары кулаками. Почувствовав на своей шкуре физическое превосходство дагестанца, собаки поспешили отступить и возмущенно полаять в сторонке. Однако разгоряченный мужчина вновь бьет ту особь, которая решилась броситься первой. Лишь удовлетворившись наказанием, он оставил собак зализывать раны.

Пользователи соцсетей по разному отреагировали на произошедшее. Многие восхитились мужеством и спортивной формой мужчины, который сумел без посторонней помощи дать отпор немаленьким псам. Другие же увидели в его поведении явную провокацию и жестокое обращение с животными. Последние даже предложили привлечь драчуна к ответственности.