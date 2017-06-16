В Уфе мужчина разбил нос мальчику на велосипеде, который чуть не сбил его ребенка

30 апреля, в Уфе, мужчина жестоко наказал мальчика, который по неосторожности чуть не наехал на своем велосипеде на играющего с мячом ребенка. Как сообщают местные СМИ, мальчик с разбитым носом просил оставить его в покое, но злостный воспитатель не хотел отпускать ребенка, пока тот не позовет родителей.

Местные СМИ, ссылаясь на информацию от свидетельницы происшествия, рассказывают, что мужчина играл со своим ребенком в мяч. Рядом с ними на велосипеде ехал мальчик, который по неосторожности чуть не сбил играющего ребенка. Отец малыша остановил велосипедиста и потребовал, чтобы тот извинился.

Мальчик не захотел извиняться и высказал в адрес мужчины несколько ругательств. После услышанных оскорблений, мужчина, утверждает свидетельница, ударил мальчика. Потом он не отпускал мальчика, хотя тот сильно плакал и просил оставить его в покое. Мужчина требовал, чтобы тот привел своих родителей, а у мальчика из носа шла кровь.

Инцидент случился на площадке в микрорайоне Инорс. Женщина, которая увидела происходящее, утверждает, что все это происходило на глазах у детей. Обратили ли внимание полицейские на данный инцидент – пока не известно. Также не сообщается, встретились ли родители мальчика с мужчиной, решившим применить жестокие методы воспитания к чужому ребенку.