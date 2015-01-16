CNN: российский Су-27 "непрофессионально" перехватил американский P-8 над Балтикой

Накануне истребитель Су-27 из России перехватил над Балтийским морем противолодочный аппарат США Boeing P-8 Poseidon. Об этом телеканал CNN узнал из источников в вооруженных силах.

Эксперт отметил, что 1 мая Су-27 сблизился с американским транспортом "непрофессионально". Около 9 минут самолеты летели на расстоянии порядка 20 футов, что равняется 6,1 метра. Источник отметил, что характеристика "непрофессиональный" на официальном уровне для описания подобных воздушных происшествий не уместна. По его словам, перехваты в небе могут быть исключительно небезопасными или безопасными. Этот случай относится к последним. При этом пресечения иностранных средств в нейтральном пространстве является обыденным мероприятием для военной авиации.

Капитан 3-го ранга европейских ВМС США Зак Харрелл не счел нужным распространяться о подробностях произошедшего. Он утверждает, что подобным образом судна и самолеты США постоянно взаимодействуют с представителями армий других государств. Политика Пентагона не предусматривает объявления о таких событиях, если они являются безопасными. В случае же небезопасного перехвата ведомства тут же проинформирует общественность.