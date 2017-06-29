В Екатеринбурге посетители Дендрария нашли в пруду труп мужчины

2 мая в Дендрологическом парке Екатеринбурга посетители обнаружили труп человека, плававший в пруду. Об этом СМИ рассказали очевидцы.

Инцидент произошел в Кировском районе - Дендропарк расположен на перекрестке улиц Мира и Первомайской. Семейная пара приехала, чтобы погулять с дочкой. Внезапно они заметили в воде мужскую спину и лысину - пострадавший плыл лицом вниз.

Свидетели сообщили о находке в правоохранительные органы. Вскоре место у пруда было оцеплено сотрудниками полиции. Они попросили горожан удалиться и запретили им фотографировать мертвое тело. Полицейские будут выяснять истинную причину смерти мужчины, а также обстоятельства, которые привели к трагическим последствиям. Как пишут городские СМИ, в региональном Управлении МВД комментарии пока не предоставляют.