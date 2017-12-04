Неизвестные обстреляли 13-летнего подростка в Благовещенске

30 апреля в Благовещенске неустановленные злоумышленники обстреляли 13-летнего юношу перед домом. Об этом уведомила Татьяна Кутека, представитель городского МО МВД.

По информации региональных СМИ, подросток пострадал в микрорайоне во время попытки закатить велосипед в подъезд. Стрелок приблизился к нему на микроавтобусе, а затем открыл огонь. В результате мальчик пострадал несильно. Угрозы жизни и здоровью нет.

Родители обстрелянного подали заявление в полицию. Правоохранители завели уголовное дело по признакам насильственных действий, повлекших за собой физическую боль у пострадавшего. Они расследуют преступление, изучают обстоятельства и занимаются поисками возможных подозреваемых.