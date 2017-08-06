Жительница Индии задохнулась под коровьим навозом после укуса змеи

В Индии 35-летняя женщина насмерть задохнулась под коровьим навозом в попытке спасти свою жизнь после укуса змеи. Об этом изданию The Sun рассказал супруг покойной.

Давери собирала дрова для отопления дома, когда столкнулась с ядовитым пресмыкающимся. Получив укус, она рассказала о нем своему мужу Мукешу. Сначала они прибегли к более традиционным лекарствам, таким как перевязка пораженного места веревкой-жгутом и нанесения на рану "толченого порошка". Но затем пара отправилась за помощью к живущему поблизости заклинателю змей, который предложил экзотический способ избавиться от угрозы.

Мужчина посоветовал Мукешу закопаться супругу в коровьем навозе. По его словам, экскременты должны были вытянуть яд из тела и поглотить его. Доверившись заклинателю, муж начал закапывать Давери в фекалии. За этим процессом наблюдали местные жители, а сам заклинатель воздействовал на больную при помощи мантры. Спустя 75 минут таких процедур, женщина умерла от удушья. Мукеш заявил, что действительно поверил в деятельность методики и не ожидал столь трагического поворота событий.

The Sun пишет, что в Индии суеверие является огромной социальной проблемой. Негативный эффект в этом вопросе оказывает недостаток образования и грамотности среди населения деревень.