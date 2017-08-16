Роспотребнадзор предупреждает российских туристов о вспышке сибирской язвы в Китае

Эксперты Роспотребнадзора обратились к российским гражданам с предупреждением о том, что в Китае произошла вспышка сибирской язвы. По информации, в центральной части Китая у трех человек уже диагностировали кожную форму сибирской язвы, один из зараженных скончался.

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в Китае зарегистрировали уже три случая, когда человек заразился сибирской язвой. Власти автономного округа Нинся, что в центральной части страны, уже рассказали, что один человек погиб от кожной формы сибирской язвы. Двое зараженных находятся в больнице.

Помимо этого, медики выявили еще 25 человек, которые контактировали с зараженными язвой людьми. Они также могут быть инфицированы. Также сообщается, что в месте вспышки сибирской язвы уже объявлены условия карантина, рынки, где продают домашний скот, в том округе уже закрылись.

Роспотребнадзор отмечает, что российские граждане должны учитывать ситуацию и планировать свои туристические поездки или визиты в Китай по другим вопросам с учетом имеющихся данных о вспышке сибирской язвы. Кожная форма данной болезни протекает очень быстро, инкубационный период длится порядка 2-3 дней.