В Подмосковье нашли тело экс-постпреда Красноярского края Михаила Латышева

В Подмосковье нашли тело бывшего постпреда Красноярского края Михаила Латышева. По некоторым данным, чиновник в состоянии алкогольного опьянения упал с высоты.

Как стало известно, во вторник, 1 мая, в Одинцовском районе на территории коттеджного поселка "Лесные дали-2" было обнаружено тело 49-летнего мужчины, который, предположительно, является экс-постпредом Красноярского края Михаилом Латышевым. Отмечается, что тело погибшего нашел его помощник и сразу же сообщил об инциденте в полицию.

По неофициально подтвержденным данным, Латышев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, упал с высоты. На его лбу обнаружили ссадину, тело отправили на экспертизу для установления истинной причины смерти.

Стоит отметить, что в Следственном комитете подтвердили информацию об обнаружении трупа, однако имя покойного не называли. В настоящий момент ведется доследственная проверка.