В Москве казаки заблокировали Сахаровский центр и мешали провести выставку "Муза непокорных"

В Москве казаки во вторник, 1 мая, заблокировали вход в Сахаровский центр из-за проходящего там фестиваля "Муза непокорных". Они заявили организаторам фестиваля, что те являются "провокаторами и преступниками, которые хотят, чтобы у них начался майдан и кровавая бойня".

Сегодня в Москве едва не сорвали фестиваль "Муза непокорных", который должен был пройти в Сахаровском центре. Казаки и другие люди начали скапливаться около входов, не пропуская посетителей и организаторов в зал. Они не могли объяснить причину, по которой собрались около центра, просто заявляли о том, что организаторы являются "провокаторами и преступниками", и именно из-за таких людей у них произойдет "майдан и кровавая бойня".

Полиция потребовала, чтобы активисты разошлись, так как они мешают проведению мероприятия и их действия являются незаконными, однако на просьбу правоохранителей никто не обратил внимания.

Недавно стало известно о том, что полиция задержала около восьми митингующих у Сахаровского центра, а фестиваль продолжился. Активисты находились неподалеку от центра, однако больше не пытались мешать входу граждан на выставку.