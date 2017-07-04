СМИ: от ударов коалиции по Сирии погибли не менее 25 человек

Сирия в очередной раз подверглась ударам, как сообщают СМИ, коалиция атаковала село Эль-Фадыль, расположенное в 60 километрах от провинции Хасеке. От авианалета погибли порядка 25 местных жителей.

Как сообщили сирийские СМИ, коалиция, возглавляемая США, нанесла по селу Эль-Фадыль авиаудары. По данным, данное село находилось под контролем террористов ИГ*.

Сообщается, что удар пришелся на ночное время. От атаки погибло не менее 25 человек, большинство из которых – живущие в селе дети и женщины. По словам источника, «коалиция США вновь атакует Сирию», в результате чего погибают мирные жители. Детали и подробности происшествия уточняются.

Официальных комментариев от коалиции или властей Сирии пока не предоставляется. По информации от СМИ, большая часть погибших – одна семья. Якобы, родственники находились в одном доме, который попал под удары бомб.