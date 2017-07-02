В Татарстане столкновение баржи с опорой автомобильного моста попало на видео

30 апреля в Татарстане в мостовую опору врезалась баржа, которая следовала по маршруту из Нижегородской области в город Пермского края. Об инциденте, который попал на видео, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Как сообщается, 30 апреля судно с 12 членами экипажа совершило столкновение с мостовой опорой, недалеко от села Набережные Моркваши. Баржа направлялась по рейсу, предусматривающему путь из Нижегородской области в Соликамск Пермского края. Во время сплава по Волге, в районе моста, баржа наклонилась на левую сторону и случилось ее столкновение с мостом.

Согласно данным ГУ МЧС России по Республике Татарстан, в инциденте нет пострадавших или погибших, все случившееся не повлекло за собой человеческих травм или жертв. Левая сторона баржи получила вмятину, а устройство для сцепления баржи утонуло.

Сейчас в МЧС готовятся создать специальную комиссию, которая проверит, пострадал ли мост и есть ли на нем повреждения. Предварительно, врезавшаяся в мост баржа не оставила на нем видимых и серьёзных повреждений. Движение машин не останавливали. Ролик с инцидентом опубликован на YouTube-канале МЧС по Татарстану.