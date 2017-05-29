В Благовещенске нашли труп собаки с иглой для инъекций в лапе

В Благовещенске местный житель во время велопрогулки возле аэропорта нашел труп крупной собаки, в лапе животного была игла для инъекций. Мертвое тело пса было замотано в синее покрывало с надписью «Общероссийский народный фронт».

Как сообщают СМИ города Благовещенск, местный житель катался на велосипеде по трассе, ведущей к аэропорту. У обочины он заметил труп собаки, завернутый в покрывало. Мужчина решил узнать, что там произошло и увидел мертвого пса с иглой в лапе.

По словам мужчины, собака была крупной, вероятно, она являлась представителем породы алабая или сенбернара. Тело мертвого пса было завернуто в покрывало синего цвета с надписью «Общероссийский народный фронт».

Мужчина предполагает, что собаку лечили в какой-то из ветеринарных клиник, но бросили у обочины умирать. Местный житель сокрушается, что не смог похоронить собаку, так как был на велосипеде и лопаты при нем не было. С печалью мужчина отметил, что собака явно была чьим-то другом, но ее даже не удосужились по нормальному похоронить. Откуда возле трассы появился труп собаки с иглой в лапе, пока не известно.