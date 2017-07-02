В Астрахани школьницы устроили жестокую драку из-за парня

В Астрахани две школьницы после оскорблений в Сети перешли к выяснению отношений в реальной жизни и устроили драку. Причиной потасовки, после которой 15-летняя девочка попала в больницу, стал парень, понравившийся сразу двум школьницам.

Как сообщается, 15-летняя и 13-летняя девочки не смогли выбрать, кто из них больше годится на роль девушки одного из учеников школы. Они в течении нескольких недель оскорбляли друг друга в Сети, после чего решили выяснить отношения в ходе драки. Девочки отправились за гаражи школы, вместе с ними пошли еще три девочки.

13-летняя девочка, которая выступила инициатором драки и подослала к своей оппонентке подругу, чтобы та ее привела на место встречи, заявила, что дает право бить первой своей противнице. Между девочками завязалась драка, в ходе которой младшая школьница ударила свою старшую противницу в живот, била по голове, ногам и лицу. 15-летняя школьница старалась отвечать на удары, но у обеих противниц закончились силы.

Когда девочки прекратили драться, к 15-летней школьнице подошла еще одна ученица, которая наблюдала за потасовкой со стороны. Она пнула девочку по ноге, после чего пострадавшая упала на землю и стала плакать. По приходу домой 15-летняя девочка стала чувствовать боль по всему телу, ее доставили в больницу. Там ей диагностировали сотрясение мозга и сильные травмы.

По решению суда 13-летняя девочка и еще одна школьница, ударившая 15-летнюю знакомую, поставлены на учет. Их родители и выплатят семье пострадавшей девочки по 35 и 25 тысяч рублей. Также, отец пострадавшей получит от родителей девочек-забияк 20 и 5 тысяч рублей в счет судебных расходов.