В Омской области за сутки пропали три девочки-подростка‍. Полиция начала поиск 14-летней Валентины Спиридович, 15-летней Вероники Гаркуши и 17-летней Миланы Золотых, родители которых не могут выйти с ними на связь.

Сотрудники Главного управления МВД по Омской области сообщают о том, что за сутки воскресенья, 29 апреля, по месту пропали три девочки-подростка‍. Валентину Спиридович последний раз видели в административном центре на бульваре Архитекторов. Она ушла, не сказав, куда направляется, и больше вестей от нее не было.

Вероника Гаркуша исчезла утром в понедельник. Последними ее видели родители, когда она уходила из дома, находящегося в Центральном округе Омска. Милана Золотых также пропала вечером в воскресенье, она проживала в селе Красноусово. В полиции сообщают, что на поиски девочек отделен отряд профессионалов. Мероприятие по его началу стартовало, однако пока о пропавших известно крайне мало.