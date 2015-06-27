В Таджикистане милиционеры шантажировали гея

В столице Таджикистана милиционеры шантажировали гея и пошли под суд. В конце заседания судья объявил им приговор в виде уплаты пострадавшему 165 тысяч сомони, что равняется 20 тысячам долларов, передает местная пресса.

Стало известно о случае, в ходе которого сотрудники милиции Таджикистана вымогали деньги у геев, за что и поплатились перед законом. Накануне произошло заседание в суде Душанбе, в конце которого нарушителям присудили наказание в виде уплаты пострадавшему 20 тысяч долларов. Также была затронута тема, что конкретный таджикистанец мог быть не единственным, кто пострадал от подобного рода шантажа.

У обвиняемых майора и капитана полиции,а также их подельника обнаружили список, состоящий более чем из 350 имен. Все эти женщины и мужчины были нетрадиционной ориентации. В случае с мужчиной, который выиграл суд, милиционеры просили у него 600 долларов взамен на то, что они не обнародуют информацию о том, что он гей.