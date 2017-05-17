В Петербурге у конного клуба нашли полусгнивший обглоданный труп неизвестного мужчины

В Приморском районе Петербурга, у конного клуба, расположенного на береговой линии Финского залива, найден полусгнивший обглоданный труп неизвестного мужчины. Как сообщил источник из полиции, труп без левой кисти был найден в 400 метрах от водоема.

Работник конного клуба делал обход территории и обнаружил, что у береговой линии Финского залива, рядом с Лахтинским проспектом, лежит труп мужчины. О происшествии сотрудник сразу же сообщил в полицию.

По данным источника, приближенного к полиции, труп уже имел гнилостные изменения и был частично обглодан. У мертвого мужчины не было левой кисти. Найденный работником конного клуба полусгнивший труп отправили на экспертизу, так как личность и возраст погибшего установить без анализа не удастся. Также эксперты выяснят причину, по которой мужчина погиб. Детальная информация и подробности происшествия уточняются, уже инициированы проверки и расследование.