В Киеве избили депутата Верховной Рады, не пропустившего «Гелендваген»

В Киеве депутат Верховной Рады Мустафа Найем пострадал от двух мужчин, один из которых был на машине Mersedes G-Wagen, второй – на BMW. По словам самого пострадавшего, он не пропустил мужчину на «кубике», который пытался его «подрезать» на перекрестке.

Как сообщается, 30 апреля в Киеве, в районе Бессарабского рынка, был избил депутат Верховной Рады Мустафа Найем. Нардеп не пропустил мужчину на Mersedes G-Wagen, который пытался его «подрезать» на перекрестке. В итоге, водитель «Гелендвагена» вышел из авто и ударил Найема.

Немного позже к месту инцидента подъехал автомобиль BMW, от куда тоже вышел мужчина и стал бить Найема. Как рассказывают свидетели, оба мужчины скрылись с места происшествия. Якобы, они имели внешность кавказского типа.

На место происшествия приезжала скорая помощь и полиция. По данным от источников из правоохранительных органов, мужчины, избившие депутата, были задержаны после того, как по Киеву объявили план-перехват.

Сам Мустафа Найем на своей странице в Facebook рассказал о случившемся и дал оценку этому происшествию. По словам депутата, «ничего экстраординарного» не случилось. Водитель элитной иномарки решил, что имеет больше прав, поэтому и старался подрезать другие машины. Найем завил, что не любит «мажоров и машины сопровождения». Он перегородил дорогу едущему авто-хаму и между ними началась перепалка. Потом к месту событий приехали еще несколько человек, завязалась драка. Сейчас нардеп в больнице, у него сломана челюсть. Все данные о водителях он передал полицейским.