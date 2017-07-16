В Москве полиция ищет маньяка, насилующего женщин в вагонах метро

В Москве сотрудники полиции объявили в розыск маньяка, который насилует женщин в пустых вагонах метро. Отмечается, что уже было совершено два подобных случая изнасилования, последний из которых произошел 29 апреля.

Как стало известно, в Москве объявился маньяк, который выслеживает своих жертв в метро и совершает над ними акт сексуального насилия. В позднее время он пристально следит за полупустыми вагонами метро, выбирают девушек, которые находятся в вагоне совершенно одни, входит и запирает двери специальным ключом, после чего насилует своих жертв.

Правоохранители рассказали, что уже было зафиксировано два подобных случая изнасилования на станциях метро "Свиблово" и "Сокольники". Последний подтвержденный факт изнасилования произошел в воскресенье, 29 апреля.

Отмечается, что одна из камер видеонаблюдения в вагоне метро смогла запечатлеть насильника, оперативники объявили его в розыск и просят всех, кто что-либо знает о предполагаемом маньяке передать сведения в полицию.