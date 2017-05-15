Подросток из Карелии упал со стула в ресторане ИКЕА в приступе эпилепсии и получил серьезную травму

Подросток из Карелии попал в больницу после того, как упал со стула в приступе эпилепсии в ресторане ИКЕА в ТЦ "Мега-Дыбенко" во Всеволожском районе. Отмечается, что школьник получил черепно-мозговую травму и в состоянии средней тяжести был госпитализирован.

Как стало известно, 27 апреля в ресторан ИКЕА в ТЦ "Мега-Дыбенко" отправилась группа школьников из Петрозаводска в сопровождении учителей для того, чтобы пообедать. Один из школьников взобрался на высокий стул около барной стойки, однако внезапно у него случился приступ эпилепсии и он рухнул на пол с высоты.

Прибывшие сотрудники скорой помощи помогли подростку справиться с приступом и настояли на его госпитализации несмотря на то, что учителя оказались далеко не в восторге от такой идеи. В ходе обследования специалисты установили, что у мальчика в результате травмы появилась черепно-мозговая травма и теперь он находится в отделении травматологии в состоянии средней тяжести.