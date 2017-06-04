В Челябинске пропала девушка, которую несколько лет насиловал дядя-судья

В Челябинской области пропала 20-летняя девушка, которая ранее стала жертвой сексуальных домогательств собственного дяди-судьи. О ее пропаже заявили обеспокоенные родители, она ушла из дома 28 апреля и до сих пор не вернулась.

Как стало известно, в полицию обратился отец 20-летней девушки, которую с 11 лет насиловал собственный дядя, экс-судья из Коркино, и заявил о ее пропаже. По его словам, вечером 28 апреля девушка ушла из дома, она собиралась поехать с подругой в Челябинск, однако сейчас ее телефон не отвечает.

На следующий день к ним домой пришли двое парней, которые сообщили о том, что их дочь украла у них в Челябинске телефон и теперь они пришли разбираться. Отцу показалось это странным и он смог задержать одного из "гостей", второй скрылся, после чего он вызвал полицию. Правоохранителям удалось выяснить, что девушка на самом деле была в Челябинске, однако где она находится сейчас никому не известно.

Отец пропавшей девушки подозревает, что ее могут насильно удерживать в Челябинске, так как ему неоднократно поступали угрозы после того, как он попытался привлечь брата-судью к ответственности за совращение его дочери.