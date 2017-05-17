В Подмосковье нашли мертвого связанного мужчину с перстнями на пальцах

В Подмосковье в зоне лесополосы, между Красногорском и Нахабином, был найден труп мужчины. Убитый мужчина был связанным, на его шее и пальцах были золотые ювелирные изделия.

Как сообщают СМИ, ссылаясь на источники из полиции, труп был обнаружен в лесу, рядом с дорогой между Нахабино и Красногорском. На вид погибшему было примерно 60 лет. Сейчас его личность устанавливают полицейские.

Согласно полученным данным, мужчина был связан. Предварительная версия его смерти – убийство. Версия грабежа исключается из-за того, что с мужчины не сняли ювелирные изделия. На шее у погибшего обнаружили золотую цепь с крестом. Помимо этого, на пальце у мужчины был массивный перстень из золота. Детали и подробности происшествия уточняются.