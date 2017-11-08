В России умер владелец re:Store и LEGO Георгий Генс‍, оставив наследство в 700 млн долларов

В России умер владелец сетей салонов re:Store и LEGO Георгий Генс‍, оставив наследство в 700 миллионов долларов. Трагедия произошла сегодня, 30 апреля, на Камчатке. Предположительно, у основного акционера гиганта "Ланит" оторвался тромб, когда он катался на лыжах.

Стало известно о смерти одного из богатейших людей современной России Георгия Генса. Он являлся абсолютным владельцем крупной отечественной корпорации "Ланит", которая включает в себя сети салонов re:Store, Nike, LEGO, Sony Center и Samsung. По данным таблоида Forbes, он входил в список из двухсот богатейших бизнесменов страны, причем занимал в нем отнюдь не самое последнее место. Предприниматель оставил после себя наследство, оценивающееся в 700 миллионов долларов.

Главный наследник Георгия Генса, сын Филипп Генс, был поставлен им на должности президента Inventive Retail Group, а также diHouse. С ним пытались связаться журналисты, однако его телефон не принимает звонков. По всей видимости, IT-холдинг "Ланит" теперь перейдет в его руки.