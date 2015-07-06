В Петербурге вооруженный ножом грабитель покусал водителя маршрутки

В Петербурге вооруженный ножом пассажир попытался ограбить водителя маршрутки и, не получив желаемого, искусал свою жертву. Инцидент произошел в воскресенье, 29 апреля.

Как стало известно, в маршрутный автобус, следовавший по курсу "Волосово-Санкт-Петербург", вошел 28-летний мужчина с ножом. На одной из остановок он набросился на водителя и стал угрожать ему ножом и требовать, чтобы тот отдал ему всю выручку. Водитель отказался выполнить требования грабителя и между ними завязалась драка. Не став использовать нож, грабитель пустил в ход свои зубы и укусил водителя за голову.

Пока двое мужчин дрались, некоторые из пассажиров бросились их разнимать, другие же в это время вызвали полицию и скорую. Вооруженного грабителя отправили в отделение полиции, водитель автобуса поехал в больницу, после осмотра его отпустили домой. Правоохранители квалифицировали действия вооруженного 28-летнего мужчины как мелкое хулиганство и вскоре отпустили его из полиции.