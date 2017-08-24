Житель Ленобласти получил условный срок за "щелчок" по носу полицейского

Как стало известно, житель Мги Кировского района Ленобласти получил условный срок за то, что ударил в нос сотрудника полиции. Отмечается, что пьяный мужчина избивал свою жену и так разошелся, что полез в драку и с полицейским.

Как стало известно, 22 декабря прошлого года сотрудник полиции отправился на вызов в квартиру, хозяйка которой пожаловалась на то, что ее избивает пьяный муж.

Полицейский попытался задержать домашнего тирана, однако тот настолько разошелся, что несколько раз оттолкнул от себя представителя власти. Когда это не напугало правоохранителя, мужчина размахнулся и ударил его в нос, после чего был сразу же задержан.

Как только задержанный пришел в себя и протрезвел, он полностью раскаялся и признал свою вину. Суд учел все обстоятельства и приговорил обвиняемого к 8 месяцам лишения свободы условно, кроме того, ему назначен один год испытательного срока.