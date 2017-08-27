В Смоленской области кот отгрыз себе лапу, спасаясь от живодера. Историю о страшном случае, который произошел в феврале в городе Ярцев, рассказало одно из отечественных СМИ.

В новостях появилось сообщение о коте из Смоленской области, который подвергся жестоким пыткам со стороны живодеров. Его нашли спустя две недели после исчезновения. Как стало известно, чтобы спасти жизнь, животное самостоятельно отгрызло себе лапу. По всей вероятности, его подвесили за нее и издевались. Ветеринар обнаружил, что у кота сломано несколько ребер. Кроме того, под кожей у него виднеется пуля, которую не стали доставать, так как это было бы опасно.

Сейчас кот, которого прозвали Рыжим, остается дома у местного волонтера Юлии. Она рассказала, что ему пришлось пережить уже после трагедии. Его нашли у подъезда одного из многоэтажных домов Ярцева бабушки, которые регулярно подкармливают там других четырехлапых. Тогда об этом узнала Юлия и отвезла его ветеринару. Доктор объяснил, что Рыжий спасся лишь благодаря чуду. Из-за раны он подхватил множество инфекций, от которых животные обычно умирают через несколько дней. Тем не менее, он боролся и выжил. Теперь он нашел заботливую хозяйку, которая с трепетом и любовью за ним ухаживает.