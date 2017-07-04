В Петербурге школьник во время прогулки нашел человеческий скелет

28 апреля в Петербурге прогулка по Невскому району для 15-летнего школьника закончилась нахождением человеческого скелета. Как рассказали в пресс-службе УМВД, скелетированные останки были найдены у дома №14 на улице Кржижановского.

Как сообщается, мальчик гулял по Невскому району Петербурга. Прогулка была омрачена тем, что на пустыре у дома №14, расположенного на улице Кржижановского, подросток нашел скелет человека.

Школьник сразу же позвонил в полицию и рассказал о своей находке. Полицейские отправились по адресу, который указал мальчик. Оказалось, что на пустыре действительно лежали скелетированные останки человека.

На скелете не сохранилась одежда, а причину смерти человека определить пока сложно. Найденные школьником останки забрали на экспертизу, там специалисты попытаются установить, когда и как погиб человек. Помимо этого, экспертам предстоит выяснить пол, возраст и личность погибшего человека. Детали и подробности происшествия выясняются. Информацию подтвердили в пресс-службе местного УМВД.