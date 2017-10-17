В Хабаровском крае в лесу нашли трупы двух амурских тигрят

В Хабаровском крае, рядом с поселком Среднехорский, который находится в районе имени Лазо, сборщики папоротника нашли трупы двух амурских тигрят. Останки животных, предполагают эксперты, могли лежать с зимы.

Как сообщает директор дальневосточного филиала АНО Центр «Амурский тигр» Сергей Арамилев, трупы тигрят нашли в лесу сборщики папоротника. Скорее всего, предполагает он, останки животных лежали в лесном массиве с зимы, так как от тигрят остались лишь «кости, обтянутые кожей».

Сборщики папоротника, обнаружив трупы тигрят, сразу же сообщили о находке в центр и в комитет охотничьего хозяйства краевого министерства природных ресурсов. Эксперты уже взяли трупы животных, чтобы установить причину их гибели. По словам Сергея Арамилева, тигрятам было от 3 до 6 месяцев. В таком возрасте они находятся со своей матерью-тигрицей.

Вполне вероятно, что взрослая представительница редкого вида тигров была убита браконьерами, а ее дети умерли без еды и защиты. Сейчас специалисты ждут результатов экспертизы, чтобы понять, что же стало причиной гибели тигрят. Известно, что амурский тигр является редким хищником, занесенным в Красную книгу. Зоной обитания амурских тигров ученые называют юго-восточную часть России – Хабаровский и Приморский края.