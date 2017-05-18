В Екатеринбурге загорелось здание на территории детского сада. Пожар зафиксирован по улице Партсъезда, 22 номер. Как стало известно, огонь охватил одноэтажную хозяйственную постройку.

Сотрудники Главного управления МВД по Свердловской области сообщают о случае пожара, который произошел в административном центре на территории детского сада. Согласно данным, которые они передают, инцидент был зафиксирован 29 апреля. В сети уже появились фото и видеозаписи, на которых отчетливо видно, каких масштабов достигло возгорание.

По данным источника, здание детского сада, рядом с которым загорелась постройка, не является заброшенным, однако в момент инцидента ни детей, ни сотрудников учреждения в нем, к счастью, не было, так как сейчас в нем проводят ремонтные работы. По этой причине никто из людей во время инцидента не пострадал, однако одна из стен, а также окна на ней закоптились.

Тем не менее, был нанесен материальный ущерб владельцу загоревшейся постройки. Огонь охватил крышу здания, также оно полыхало внутри. Очевидцы в один голос твердят, что во время инцидента в постройке как-будто взрывались петарды - хлопки такого типа они слышали. Огонь удалось ликвидировать, сейчас на месте работают сотрудники МЧС, а также полиция.