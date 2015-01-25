В Афганистане прогремели два взрыва: погибли 7 человек

30 апреля в Афганистане прогремели два взрыва. От взрывов погибли 7 человек, еще порядка 20 получили травмы, взрывы случились в Кабуле и в провинции Нангархар.

По информации, первый взрыв случился из-за смертника на мотоцикле. Также имеются данные о том, что взрывное устройство сдетонировало рядом с Национальным директоратом безопасности.

СМИ, ссылаясь на данные Минздрава, сообщают, в что от двух взрывов скончались не менее 7 человек. Еще 20 человек травмированы. На данный момент ни одна из террористических группировок не заявила о своей причастности к случившемуся. По информации, среди погибших есть журналист и двое полицейских. Также сообщается, что взрыв травмировал заместителя губернатора округа Бесад.

Второй взрыв случился в провинции Нангархар, в восточной части Афганистана. Там причиной взрыва стала мина, оставленная у дороги. Власти страны сообщили о начале проверок и выяснений всех обстоятельств случившегося. Детали и подробности происшествий уточняются. Число жертв и пострадавших может меняться по мере расследований.