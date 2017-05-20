В Красноярском крае рыбак выпал из лодки во время сплава, труп нашли до приезда МЧС

В Красноярском крае рыбак выпал из лодки во время сплава из Манского района в Березовский. Вместе с товарищем он пил и рыбачил, а после произошла трагедия. Труп нашли до приезда МЧС.

Сотрудники Главного управления МЧС по Красноярскому краю сообщают о случае, в ходе которого во время сплава погиб рыбак. Согласно данным, которые они предоставляют, инцидент был зафиксирован 29 апреля. Вызов на пульт дежурного спасательной части поступил в половину третьего дня. Звонил товарищ погибшего.

Мужчина рассказал, что вместе с другом они совершали небольшое путешествие на лодке. По пути они ловили рыбу, а также употребляли крепкие алкогольные напитки. Один из них в какой-то момент потерял равновесие и выпал. Его собутыльник среагировал достаточно быстро и вызвал спасательную службу, а после сам нырнул в воду. К несчастью, живым на берег вытащить рыбака он не смог. Позже труп доставили в село Бархатово.