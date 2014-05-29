В Петербурге возле спорткомплекса задержали "подрывателя" с будильником в виде взрывчатки

В Санкт-Петербурге мужчину задержали в спортивном комплексе "Нова Арена" с подозрительным предметом, похожим на взрывчатку. Прибывшие по вызову охраны спорткомплекса взрывотехники установили, что "подозрительный" предмет является будильником в виде взрывчатки.

Как стало известно, днем 29 апреля по территории спорткомплекса "Нова Арена" разгуливал 22-летний парень, который сразу привлек внимание охраны. Они заметили, что в руках у него находился странный предмет, напоминающий самодельное взрывчатое устройство. Сотрудники охраны тут же скрутили "подрывателя" и вызвали на место ЧП взрывотехников.

Они установили, что "бомба" является всего лишь сувенирным будильником, который выполнен в стиле взрывчатки. Его гораздо сложно отличить от самодельной взрывчатки, так как он представляет из себя перемотанные "скотчем" "динамитные шашки" и имеет "таймер" с тянущимися к нему разноцветными проводами.

Выяснилось, что подобные сувениры продаются в одной из сети книжных магазинов города и вовсе не представляют никакой угрозы для общества. "Подрывателя" отпустили и посоветовали больше так открыто не носить свой будильник, чтобы не пугать жителей Петербурга.