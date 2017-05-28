"Аэрофлот" намерен уволить стюардессу, объявившую Калининград Кенигсбергом

Предприятие "Аэрофлот" планирует уволить стюардессу, которая в ходе рейса объявила Калининград, как Кенигсберг. Такое заявление пресс-служба организации разместила в Twitter.

28 апреля декан Высшей школы телевидения при МГУ Виталий Третьяков написал на странице компании в социальной сети о нарушении со стороны экипажа. По словам ученого, он летел из Москвы в Калининград и лично услышал слышал речь девушки. Стюардесса во время объявления на русском языке назвала город его географическим наименованием, а вот на английском - Кенигсбергом. Так населенный пункт назывался, когда находился во власти Германии до 1945 года.

В ответе Виталию Третьякову представители "Аэрофлота" отметили, что проверили обстоятельства и подтвердили факт события. Несколько опрошенных пассажиров заявили, что объявление действительно было сделано голосом женщины. Позднее старший бортпроводник созналась, что исказила информацию. В связи с этим сотрудница подлежит увольнению.